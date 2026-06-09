ВНЖ у Грузії стане складніше отримати: влада готує жорсткі обмеження

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 червня 2026, 18:13

ВНЖ у Грузії стане складніше отримати: влада готує жорсткі обмеження

Міністерство внутрішніх справ Грузії у понеділок, 8 червня, повідомило, що підготувало проєкт поправок до міграційного законодавства країни. Якщо вони будуть прийняті, правила отримання посвідки на проживання іноземними студентами та подружжям громадян країни значно посиляться.

Міністерство внутрішніх справ Грузії у понеділок, 8 червня, повідомило, що підготувало проєкт поправок до міграційного законодавства країни.

► Читайтесторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Так, при вступі до грузинських вишів від іноземців пропонується вимагати підтвердження знання мови. Освітні установи планують встановити квоти на прийом зарубіжних студентів.

Навчальний ВНЖ хочуть видавати тільки повнолітнім і лише при вступі до акредитованого навчального закладу. Такий дозвіл на проживання зможуть анулювати за академічну неуспішність, порушення умов трудової діяльності або фактичну відсутність у Грузії протягом певного періоду.

Пропонується також запровадити окремий тип ВНЖ для іноземних подружжя громадян Грузії. Перед його видачею справжність шлюбу перевірятиме комісія.

Фіктивний шлюб з метою отримання громадянства чи посвідки на проживання планується зробити кримінальним: за це може загрожувати висилка та заборона на в'їзд до Грузії на строк від двох до 10 років, або штраф, домашній арешт на строк до двох років, або позбавлення волі також на строк до двох років.

Крім того, у поправках прописано наділення Департаменту міграції МВС правом проводити оперативно-розшукові заходи. Строки розгляду та оскарження міграційних справ у суді пропонують скоротити, а в деяких випадках розглядати їх без усного слухання.

Нові міграційні правила в Грузії та релоканти з росії

З жовтня 2025 року Грузія почала посилювати свою міграційну політику, до того вкрай ліберальну. З 1 березня у країні змінилися правила працевлаштування мігрантів. Тепер для укладання трудового контракту потрібна робоча віза (D1) або ВНЖ.

Іноземці, зареєстровані в Грузії як індивідуальні підприємці (ІП), зобов'язані оформляти дозвіл на роботу, навіть якщо надають послуги дистанційно. До цієї категорії входять, наприклад, IT-фахівці, яких багато серед релокантів з росії.

За статистикою, 2024 року в Грузії на постійній основі проживало 250 тисяч іноземців, що становить 6,6% від її населення. Це вдесятеро більше, ніж 10 років раніше. Значну частину приросту «забезпечила» повномасштабна війна росії проти України, після початку якої до Грузії приїхали десятки тисяч російських релокантів та українських біженців.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе каже, що питання міграції «особливо хвилюють грузинське суспільство» на тлі «процесів, що відбуваються в Європі».

«Ви бачите, як зростає частка мігрантів у населенні окремих країн ЄС. Звичайно, кожен грузинський патріот бажає, щоб Грузія твердо захистила і зберегла свою національну та релігійну ідентичність», — заявив глава уряду 13 лютого.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами