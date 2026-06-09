ВНЖ у Грузії стане складніше отримати: влада готує жорсткі обмеження

Міністерство внутрішніх справ Грузії у понеділок, 8 червня, повідомило , що підготувало проєкт поправок до міграційного законодавства країни. Якщо вони будуть прийняті, правила отримання посвідки на проживання іноземними студентами та подружжям громадян країни значно посиляться.

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Що відомо

Так, при вступі до грузинських вишів від іноземців пропонується вимагати підтвердження знання мови. Освітні установи планують встановити квоти на прийом зарубіжних студентів.

Навчальний ВНЖ хочуть видавати тільки повнолітнім і лише при вступі до акредитованого навчального закладу. Такий дозвіл на проживання зможуть анулювати за академічну неуспішність, порушення умов трудової діяльності або фактичну відсутність у Грузії протягом певного періоду.

Пропонується також запровадити окремий тип ВНЖ для іноземних подружжя громадян Грузії. Перед його видачею справжність шлюбу перевірятиме комісія.

Фіктивний шлюб з метою отримання громадянства чи посвідки на проживання планується зробити кримінальним: за це може загрожувати висилка та заборона на в'їзд до Грузії на строк від двох до 10 років, або штраф, домашній арешт на строк до двох років, або позбавлення волі також на строк до двох років.

Крім того, у поправках прописано наділення Департаменту міграції МВС правом проводити оперативно-розшукові заходи. Строки розгляду та оскарження міграційних справ у суді пропонують скоротити, а в деяких випадках розглядати їх без усного слухання.

Нові міграційні правила в Грузії та релоканти з росії

З жовтня 2025 року Грузія почала посилювати свою міграційну політику, до того вкрай ліберальну. З 1 березня у країні змінилися правила працевлаштування мігрантів. Тепер для укладання трудового контракту потрібна робоча віза (D1) або ВНЖ.

Іноземці, зареєстровані в Грузії як індивідуальні підприємці (ІП), зобов'язані оформляти дозвіл на роботу, навіть якщо надають послуги дистанційно. До цієї категорії входять, наприклад, IT-фахівці, яких багато серед релокантів з росії.

За статистикою, 2024 року в Грузії на постійній основі проживало 250 тисяч іноземців, що становить 6,6% від її населення. Це вдесятеро більше, ніж 10 років раніше. Значну частину приросту «забезпечила» повномасштабна війна росії проти України, після початку якої до Грузії приїхали десятки тисяч російських релокантів та українських біженців.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе каже, що питання міграції «особливо хвилюють грузинське суспільство» на тлі «процесів, що відбуваються в Європі».

«Ви бачите, як зростає частка мігрантів у населенні окремих країн ЄС. Звичайно, кожен грузинський патріот бажає, щоб Грузія твердо захистила і зберегла свою національну та релігійну ідентичність», — заявив глава уряду 13 лютого.