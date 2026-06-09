Курс валют на 9 червня: долар у банках подорожчав на 21 копійку

У вівторок, 9 червня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 21 копійку у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 16 копійок.

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Середній курс долара в обмінних пунктах зріс на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,30−44,90 грн. Євро купують за 51,10 грн, а продають за 51,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,55−44,60, євро — 51,61−51,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,66−44,69 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,57−51,59 грн/євро.

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