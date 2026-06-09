«Земельний банк» отримав нового керівника: деталі

Голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха представив команді ТОВ « Державний земельний банк » нового керівника та окреслив ключові пріоритети розвитку проєкту. Як повідомили в Фонді, відтепер « Земельний банк » очолюватиме Андрій Видиборець.

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Що про нього відомо

Як свідчать дані в декларації Видиборця, раніше він обіймав посаду директора Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку — головного бухгалтера Фонду держмайна.

«Ми оновлюємо команду, посилюємо експертизу і продовжуємо активну роботу над впровадженням відкритого ринку суборенди державних сільськогосподарських земель. Із новим керівником ми зберігаємо наш ключовий курс та продовжуємо системні зміни у сфері управління державними ресурсами», — зазначив Наталуха.

За його словами, вже найближчим часом до проєкту «Земельний банк» буде додано ще 30 тис. гектарів державних земель у межах другого пулу.

Наталуха також додав, що Фонд розглядає можливість у майбутньому перетворити державну землю на доступний фінансовий інструмент для українців — за аналогією з облігаціями внутрішньої держпозики.

Нагадаємо

1 травня 2026 року генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський оголосив, що йде зі своєї посади.