Скільки газу у сховищах та чи вистачить його на зиму

З наближенням осені стає все актуальнішою підготовка України до опалювального сезону. Скільки палива вдалося акумулювати на цю мить та чи достатньо запасів, розповів колишній керівник Оператора ГТС Сергій Макогон.

У підземних газових сховищах на 31 липня знаходилось 5,05 млрд куб. м активного газу (або 9,65 млрд куб. м з урахуванням 4,6 млрд куб. м активного газу, що виконує функцію буферного та не підлягає відбору). Рівень наповненості ПСГ — 16,78% (на цю дату у 2024 було 20,44%, у 2023 — 25,18%).

Нарешті Міненерго озвучило план формування запасів газу у ПСГ на зиму 2025/26 — на 1 листопада 2025 року в ПСГ має бути 13,2 млрд куб. м. (або 8.6 млрд куб. м. газу без врахування буферного).

На мою думку, це доволі низька цифра, яка лише трохи перевищує фактичний рівень минулого року (12,8 млрд куб. м.). Це означає, що без імпорту взимку Україна знову вийде з опалювального сезону з майже порожніми сховищами.

У сезон 2024/25 з ПСГ було відібрано 7,56 млрд куб. м. (просто не було що відбирати, тому в лютому-березні довелося терміново імпортувати газ).

Протягом опалювального періоду 2023/24 з ПСГ було відібрано 8,65 млрд куб. м. Отже, можна сказати, що Міненерго не вважає за потребу створювати додатковий резерв на випадок повторення атак росії по видобутку.

Я особисто бачу сенс створення запасу у розмірі мінімум 14,6 млрд куб. м. Якщо газ не буде використано — він просто перейде на наступний сезон.

З огляду на плановий обсяг у 13,2 млрд куб. м, я б рекомендував Нафтогазу вже зараз контрактувати мінімум 1,5 млрд куб. м для постачання в Україну у січні-березні 2026. Минулого року цього зроблено не було, тому в лютому довелося купувати газ екстрено — за дуже високими цінами.

У липні було імпортовано 830,8 млн куб. м газу. Повідомляється, що 90% обсягів імпортував Нафтогаз. Середній щодобовий обсяг імпорту — 26,8 млн куб. м, що становить менше ніж 50% від наявних технічних можливостей.

Газ у Європі є, і ціна стабільна — $390−410 за тис. куб. м. Тобто питання імпорту — винятково питання наявності коштів у Нафтогазу.

Уряд має інструменти допомоги:

Приватбанк і Укргазбанк вже надали по 4.7 млрд грн кредиту Нафтогазу

Очікую кредити від Ощадбанку, Сенсбанку та Укрексімбанку

Прийняття законопроєкту № 13439−3 дозволить компенсувати з бюджету 44,7 млрд грн різниці в тарифах для ТКЕ. Це дозволить ТКЕ погасити борги перед Нафтогазом, а той зможе закупити газ.

Ідея правильна — головне, щоб усе було оперативно реалізовано, і Нафтогаз вчасно отримав кошти. Є чутки і про додаткові кредити від МФО для закупівлі газу.

Сьогодні споживання газу — 20−22 млн куб. м на день. При наявному видобутку та імпорті можна закачувати до 55 млн куб. м. на день. Але восени споживання зросте (якщо буде холодно), тож обсяги закачування зменшаться, якщо імпорт не буде збільшено.

Нафтогаз підписав тестову угоду на 70 млн куб. м про імпорт газу з Азербайджану через Туреччину та Трансбалканський газогін. Це правильна ініціатива. Дивно, що попереднє керівництво цим не займалося торік.

Зараз Баку експортує до Європи 13 млрд куб. м і планує збільшити обсяг ще на 8 млрд куб. м. до 2030 року. Україна може імпортувати 0,5−1 млрд куб. м., якщо маршрут буде комерційно привабливим.

І ще раз: потрібно терміново змінювати постанову ПСО і звільнити Нафтогаз від зобов’язань постачати газ енергетикам. Нонсенс, коли Нафтогаз імпортує газ по 24 грн за куб. м., а згідно ПСО змушений продавати генерації по 14−16 грн. Це не лише крос-субсидіювання, а й прямі збитки для державної компанії.

Читайте також: ВВП зростає, але повільно: чому експерти більше не вірять у швидке відновлення України

Газова генерація має працювати в ринку, самостійно закуповувати або імпортувати газ. Ціна газу — не має регулювати їх прибутковість. Потрібно регулювати прайс-кепами на електроенергію, а не вручну ціною на газ.