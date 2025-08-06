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6 серпня 2025, 19:48

Запаси газу в Україні найнижчі за останні 12 років

Станом на 5 серпня запаси природного газу в українських підземних сховищах перевищили 10 мільярдів кубометрів. Наразі сховища заповнені на 32,3%. Попри зростання, обсяг запасів залишається найнижчим щонайменше за останні 12 років. Про це повідомила аналітична компанія ExPro.

Станом на 5 серпня запаси природного газу в українських підземних сховищах перевищили 10 мільярдів кубометрів.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що вперше з початку року відставання зменшилося до менше ніж 10%. Наразі в підземних сховищах на 9% (або 990 млн кубометрів) менше газу, ніж торік.

Закачування газу

Обсяги закачування газу залишаються помітно вищими, ніж минулого року. Так, у липні 2025 року до українських підземних сховищ закачано 1,69 млрд куб м природного газу, в 1,9 раза більше, ніж у липні 2024 року. Також це найбільший місячний обсяг закачування газу до підземних сховищ за два роки, з липня 2023 року.

На початку серпня обсяги закачування газу залишаються на рівні близько 50 млн куб м на добу, в 1,8 раза вище, ніж на початку серпня 2024 року. Загалом, з початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських підземних сховищ закачано майже 4,65 млрд куб м природного газу, майже в 1,6 раза більше, ніж минулого року.

Імпорт газу

Вищі обсяги закачування газу до підземних сховищ пов’язані, перш за все, з активним імпортом природного газу. Так, у липні обсяги імпорту зросли до 833 млн куб м, найвищого рівня за майже два роки.

З початком серпня імпорт газу знизився на 26%, проте залишається на рівні понад 20 млн куб м на добу. Як і у липні, основу частину природного газу імпортує НАК «Нафтогаз України».

Скільки потрібно газу

Для накопичення 13,2 млрд куб м газу в сховищах до 1 листопада Україні потрібно закачати близько 3,2 млрд куб м у серпні-жовтні. Частину обсягів вдасться покрити за рахунок внутрішнього видобутку.

Крім того, Україні потрібно імпортувати близько 1,7 млрд куб м газу впродовж серпня-жовтня, що цілком реалістично з нинішніми темпами імпорту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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