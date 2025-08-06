До закриття міжбанку, 6 серпня, курс долара знизився на 13 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та продажу.
6 серпня 2025, 17:34
Курс валют: долар на міжбанку подешевшав, євро — подорожчало
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Відкриття 6 серпня
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Закриття 6 серпня
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Зміни
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41,61/41,64
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41,48/41,51
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13/13
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48,18/48,20
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48,26/48,28
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8/8
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,85 грн. Євро купують за 47,90 грн, а продають за 48,50 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 48,20−48,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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