PlayCity та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів за рекламу казино

Державне агентство з регулювання азартних ігор та лотерей (PlayCity) та Meta заблокували сім Instagram-аккаунтів блогерів за рекламу онлайн-казино. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

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В Мінцифри нагадали, що рекламувати азартні ігри в Україні можна лише за чіткими правилами:

Реклама можлива лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків, зокрема у нічному ефірі телебачення, на сайтах і в застосунках організаторів азартних ігор, у спеціалізованих виданнях для повнолітньої аудиторії тощо.

Контент має бути позначений як 21+.

Рекламувати можна лише легальні ліцензовані бренди.

Заборонено показувати неповнолітніх, військових, волонтерів, медиків, бонуси, заклики до гри, обіцянки легкого заробітку, приховану рекламу брендів та відомих людей, крім спортсменів.

Мінімум 15% повідомлення має містити попередження про ігрову залежність.

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«Дякуємо Meta за швидку реакцію на проблему. Закон — єдиний для всіх гравців ринку. І кожен порушник буде заблокований, незалежно від кількості підписників чи звʼязків зверху», — підсумували в Мінцифри.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що «ПлейСіті» оштрафувало телеграм-канал «Труха Україна» на 4,8 млн грн за порушення вимог щодо розповсюдження реклами азартних ігор.