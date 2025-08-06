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6 серпня 2025, 18:36

Трейдери роблять ставки на падіння біткоїна нижче $100 000 — дані ринку опціонів

На ринку крипто-опціонів спостерігається зсув настроїв у бік «ведмежих» позицій: трейдери активно купують опціони на біткоїн та Ethereum з експірацією в кінці серпня, хеджуючи ризики падіння цін. Ця тенденція посилилася після засідання Федеральної резервної системи США, що відбулося наприкінці липня. Про це свідчать дані, надані платформою крипто-опціонів Derive, передає The Block.

На ринку крипто-опціонів спостерігається зсув настроїв у бік «ведмежих» позицій: трейдери активно купують опціони на біткоїн та Ethereum з експірацією в кінці серпня, хеджуючи ризики падіння цін.

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Ставки на падіння біткоїна та Ethereum

Згідно з аналізом, на ринку опціонів з датою закінчення 29 серпня спостерігається значне домінування путопціонів (ставок на падіння) над колопціонами (ставками на зростання).

  • Для Ethereum: Кількість путів перевищує кількість колів приблизно на 10%. Найбільший інтерес трейдерів сконцентрований на страйках (цільових рівнях) у $3200, $3000 та $2200.
  • Для біткоїна: «Ведмежий» настрій є ще більш вираженим. Кількість відкритих пут-позицій майже вп'ятеро перевищує кількість колів. Близько половини з них зосереджено на страйку в $95 000, ще чверть — на рівнях $80 000 та $100 000. Це свідчить про те, що трейдери «активно ставлять на болісний рух назад, нижче $100 000».

Змішані сигнали та реакція на ФРС

Попри зростання попиту на хеджування, моделі показують змішану картину. Для Ethereum існує 25% ймовірність падіння нижче $3000 до кінця серпня, але водночас 30% ймовірність зростання вище $4000.

Зсув у бік обережних позицій стався після липневого засідання ФРС, на якому, як і очікувалося, ставки залишили без змін. Однак несподіванкою стало те, що двоє членів правління ФРС проголосували за зниження ставок, що стало першим таким розколом за 30 років. Це посилило надії на пом'якшення політики у вересні, ймовірність якого, за даними CME FedWatch, зараз оцінюється у 85,5%.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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