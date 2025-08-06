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6 серпня 2025, 18:13

Індекс акцій Китаю закрився на піку за 3,5 роки в очікуванні угоди зі США

Ключовий фондовий індекс Шанхайської фондової біржі (SSE) Shanghai Composite у середу, 6 серпня, зріс на 0,45% і завершив торги на позначці 3633,99 пункту. Це найвищий рівень закриття торгів за 3,5 роки — з 31 грудня 2021 року. Як пише Reuters, ринок підтримували надії на продовження торговельного перемир'я між Китаєм та США.

Ключовий фондовий індекс Шанхайської фондової біржі (SSE) Shanghai Composite у середу, 6 серпня, зріс на 0,45% і завершив торги на позначці 3633,99 пункту.
Фото: depositphotos

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Позитивну динаміку також показав індекс CSI 300 (блакитні фішки на біржах материкового Китаю): до кінця сесії він виріс на 0,24%, до 4113,49 пункту.

Ключовий індекс Гонконгської біржі Hang Seng за підсумками торгів 6 серпня трохи піднявся на 0,03%, до 24 910,63 пункту.

Reuters вважає, що в найближчій перспективі увага ринку перейде на економічні дані з торгівлі та інфляції в Китаї, які будуть опубліковані цього тижня і дадуть уявлення про стан місцевої економіки.

Опитування агентства показало, що зростання експорту Китаю, швидше за все, сповільнилося в липні, оскільки виробники чекають, чи буде досягнуто згоди зі США чи Дональд Трамп знову запровадить мита на товари з Китаю.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив про введення мит різної величини проти десятків країн, проте невдовзі вони були припинені, США обмежилися лише базовим тарифом у 10%.

Проте введені для Китаю мита, розмір яких поступово досяг 145%, залишилися чинними. У свою чергу, КНР підняла мита до 125%. Пекін називав дії американської адміністрації «помилковою практикою».

У травні США та Китай домовилися про значне взаємне зниження мит терміном на 90 днів. У рамках угоди Вашингтон знизив мита на китайські товари зі 145 до 30%, а Пекін на американські зі 125 до 10%. Термін дії мит у травні було відкладено до 12 серпня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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