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6 серпня 2025, 17:44

росія з початку повномасштабної війни вкрала 15 млн тонн українського зерна

Україна оцінює обсяг зерна, вкраденого москвою з 2022 року, у 15 млн тонн. Воно змішується з російським і йде на експорт. Про це пише Reuters з посиланням на заступника міністра економіки України Тараса Висоцького.

Україна оцінює обсяг зерна, вкраденого москвою з 2022 року, у 15 млн тонн.

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Україна вважає, що все зерно, вироблене в чотирьох областях і Криму, окупованого росією 2014 року, було вкрадене Москвою, і планує звернутися до своїх західних союзників із проханням запровадити санкції проти імпортерів цього зерна.

Київ заявляє, що його розвідслужби виявили, що українська пшениця змішується з російською в портах Чорного моря і відправляється на експорт.

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«З урахуванням цього сезону ми оцінюємо, що з початку повномасштабної війни росія вкрала 15 мільйонів тонн українського зерна», — повідомив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

Україна вже закликала Європейський Союз запровадити санкції проти Бангладеш через закупівлі пшениці, яка надійшла з окупованих росією регіонів, однак ЄС цього не зробив.

Трейдери повідомили агентству Reuters, що відстежити походження пшениці після її змішування неможливо.

В окупованій Луганській області планують зібрати близько 1 млн тонн зерна, переважно пшениці, і відправити частину врожаю на експорт. Минулого року зібрали всього 0,5 млн тонн. До окупації, у 2013 році, в регіоні було вироблено 1,3 млн тонн зерна, переважно пшениці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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