Євро зростає, долар падає: Нацбанк оновив курси валют

Євро зросло на 20 копійок, а долар трохи подешевшав. Національний банк встановив нові курси валют на четвер 7 серпня.

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На четвер НБУ встановив такий курс долара: 41,6110 грн. Це на 7 копійок менше, ніж у середу (41,6845).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,2854, що на 20 копійок більше, ніж у середу (48,0914).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,2865 (у середу курс був 11,2439).

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