Акції Shopify злетіли на 10% завдяки сильному квартальному звіту та оптимістичним прогнозам

Акції Shopify зросли на 10% на передринкових торгах у середу, 6 серпня, після того, як компанія оприлюднила фінансові результати за другий квартал, які перевершили очікування ринку. Про це повідомляє Investing.

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Компанія повідомила про виторг за другий квартал у розмірі $2,68 млрд, що перевищило консенсус-прогноз у $2,55 млрд.

Основні фінансові показники

Виторг від рішень для продавців зріс до $2,02 млрд, перевершивши очікувані $1,89 млрд.

Дохід від підписок склав $656 млн, що трохи нижче прогнозу в $659,1 млн.

Щомісячний регулярний дохід (MRR) становив $185 млн, не досягнувши прогнозованих $192,3 млн.

Операційний прибуток досяг $291 млн, значно перевищивши оцінку в $247,7 млн.

Загальні операційні витрати виявилися трохи вищими за очікування і склали $1,01 млрд проти прогнозу в $999,6 млн.

Загальний обсяг товарообігу (GMV) за квартал зріс до $87,84 млрд, що суттєво перевищило консенсус-прогноз у $81,65 млрд.

«Сьогоднішні результати — це винагорода за сміливі кроки, які ми зробили кілька років тому. Інвестиції, які ми вкладаємо зараз, дадуть поштовх до нашого наступного етапу розвитку, — сказав президент Shopify Гарлі Фінкельштейн.

Прогнози на третій квартал

У третьому кварталі 2025 року Shopify очікує, що виторг зросте приблизно на 20% і трохи більше, порівняно з минулим роком. Валовий прибуток, за прогнозами, зросте на трохи менше ніж 20%. За даними LSEG, аналітики в середньому прогнозували зростання виторгу на 21,54%.

Shopify прогнозує, що операційні витрати складуть 38−39% від виторгу, а витрати на компенсації у вигляді акцій сягнуть $130 млн. Компанія також очікує, що маржа вільного грошового потоку буде на рівні середніх або трохи вищих 10%.