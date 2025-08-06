Blackstone хоче купити японську IT-компанію TechnoPro за $3,5 млрд

Blackstone Group, найбільша у світі керуюча компанія у сфері альтернативних інвестицій, повідомила, що має намір зробити пропозицію щодо купівлі всіх акцій японської IT-компанії TechnoPro Holdings приблизно за $3,5 млрд.

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Що відомо

Blackstone запропонує акціонерам TechnoPro близько 507 млрд ієн, або 4,87 тисячі ієн за акцію, що передбачає премію у розмірі 17,4% до їхньої середньої ціни на закриття торгів за останні три місяці. Пропозиція набуде чинності 7 серпня.

Рада директорів TechnoPro висловилася на підтримку пропозиції, проте має намір займати нейтральну позицію, залишаючи ухвалення рішення про продаж на розсуд акціонерів. У разі успішної покупки, TechnoPro стане дочірнім підприємством Blackstone, а лістинг її акцій буде припинено до кінця року.

Купівля TechnoPro може стати сьомим придбанням Blackstone на японському ринку у 2025 році, зазначається у прес-релізі.

З початку 2025 року капіталізація TechnoPro зросла у 1,6 раза.