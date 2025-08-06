Кабмін збільшив виплати постраждалим на виробництві

Кабінет Міністрів України підвищив щомісячні виплати для громадян, які внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання потребують постійного догляду, ліків або медичних виробів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

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Відтепер такі особи зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію у більшому розмірі, який залежатиме від їхніх індивідуальних потреб.

Цей крок має на меті покращити фінансову підтримку тих, хто постраждав на роботі та потребує постійної допомоги для підтримки здоров'я.

Як визначатимуть суму допомоги

Свириденко уточнила, що розмір допомоги встановлюватимуть відповідно до потреб постраждалих: