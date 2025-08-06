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6 серпня 2025, 15:58

Кабмін збільшив виплати постраждалим на виробництві

Кабінет Міністрів України підвищив щомісячні виплати для громадян, які внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання потребують постійного догляду, ліків або медичних виробів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Кабінет Міністрів України підвищив щомісячні виплати для громадян, які внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання потребують постійного догляду, ліків або медичних виробів.
Фото: НБУ

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Відтепер такі особи зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію у більшому розмірі, який залежатиме від їхніх індивідуальних потреб.

Цей крок має на меті покращити фінансову підтримку тих, хто постраждав на роботі та потребує постійної допомоги для підтримки здоров'я.

Як визначатимуть суму допомоги

Свириденко уточнила, що розмір допомоги встановлюватимуть відповідно до потреб постраждалих:

  • 4 000 грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби;
  • 2 000 грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні;
  • 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах;
  • 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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