Постраждалі від війни українці зможуть безкоштовно відновити водійські документи

Українці, які втратили водійські посвідчення або свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів через збройну агресію рф, тепер зможуть відновити їх безкоштовно. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

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«Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії рф», — зазначила очільниця уряду.

Йдеться про випадки, коли документи були втрачені через обстріли.

Як працюватиме механізм безкоштовного відновлення

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що постраждалі від війни звільняються від будь-якої оплати за виготовлення як водійського посвідчення, так і реєстраційного документа на транспорт. Вартість пластикових бланків також покриває держава.

Як це працюватиме на практиці:

Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, отримує від слідчого документ про те, що вона має статус потерпілої особи

З цим документом звертається до будь-якого сервісного центру МВС (стаціонарного чи мобільного, який працює на місці ліквідації)

Адміністратор швидко опрацьовує звернення і без жодної оплати видає нові документи.

Клименко також додав, що наступним кроком уряду є «невідкладне безкоштовне відновлення ID-документів». Робота над цим рішенням вже ведеться.