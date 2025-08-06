Соцмережа Reddit стала несподіваним переможцем в епоху ШІ завдяки людським розмовам

Соціальна мережа Reddit демонструє потужне зростання, а її контент, створений реальними людьми, стає дедалі ціннішим для тренування та роботи чат-ботів зі штучним інтелектом. Це дозволило компанії показати найкращі темпи зростання доходу. Про це у середу, 6 серпня, пише WSJ.

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Фінансові результати

Згідно з останнім фінансовим звітом, у другому кварталі 2025 року виторг Reddit зріс на 78% порівняно з минулим роком і склав майже $500 млн. Переважну частину цієї суми ($460 млн, +84%) приніс рекламний бізнес.

Кількість щоденних активних користувачів у США також зросла до 50,3 мільйона, перевершивши очікування аналітиків, які прогнозували падіння.

На тлі цих новин акції Reddit підскочили на 24%.

Reddit як джерело для ШІ

Попри те, що основний дохід компанії приносить реклама, її майбутнє все більше пов'язують зі штучним інтелектом. Наразі ліцензування даних для таких компаній, як OpenAI та Google, приносить лише 7% доходу, але ця частка зростає.

Дослідження аналітичних фірм Profound та Ahrefs показали, що Reddit є джерелом № 1 для відповідей, які генерують ШІ-системи, як-от ChatGPT, Perplexity та Google Gemini. Наприклад, посилання на Reddit з'являються у 5,5% відповідей Google AI Overviews — частіше, ніж будь-яке інше джерело.

«Людське спілкування не замінюється штучним інтелектом, натомість воно стає ще важливішим», — заявив CEO Reddit Стів Хаффман.

Контекст та майбутні перспективи

Стрімке зростання Reddit відбувається на тлі попередніх труднощів. Шість місяців тому компанія повідомила про несподіване падіння кількості користувачів у США, що пов'язали зі зміною алгоритмів Google та запуском його ШІ-відповідей. Це призвело до обвалу акцій Reddit більш ніж удвічі. Однак зараз компанія відіграла майже всі втрати, довівши свою стійкість.