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6 серпня 2025, 14:14

Мільярди на тлі війни: США та ЄС продовжують торгівлю з росією, Індія імпортує у 8 разів більше

Вже минуло більше ніж три роки з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, але Сполучені Штати та Європейський Союз продовжують імпортувати російські енергоносії та сировину на мільярди євро — від скрапленого природного газу до збагаченого урану. Про це повідомляє Reuters.

Вже минуло більше ніж три роки з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, але Сполучені Штати та Європейський Союз продовжують імпортувати російські енергоносії та сировину на мільярди євро — від скрапленого природного газу до збагаченого урану.
Фото: pixabay.com

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Водночас Індія, яка активно нарощує закупівлі російської нафти, цього тижня розкритикувала «подвійні стандарти» Заходу після погроз з боку президента США Дональда Трампа.

Розглянемо, як змінилися торговельні зв'язки між росією та її ключовими партнерами — Європою, Індією та США — за останні чотири роки.

Європа: Значне скорочення, але імпорт деяких товарів триває

З початку повномасштабної війни торгівля між ЄС та росією суттєво скоротилася через санкції та обмеження на імпорт деяких товарів. За даними Євростату, імпорт з росії впав на 86% з першого кварталу 2022 року по перший квартал 2025 року.

У першому кварталі 2025 року імпорт товарів з росії склав 8,74 млрд євро, що значно менше, ніж 30,58 млрд євро чотири роки тому. Проте з січня 2022 року ЄС імпортував російських товарів на суму 297 млрд євро.

Незважаючи на значне скорочення, ЄС продовжує купувати у росії:

  • Нафту. Чотири роки тому росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів для ЄС. Хоча заборона ЄС на морський імпорт російської нафти зменшила її частку до 2,01% у 2025 році (з 28,74% у 2021-му), імпорт нафти все ще становив 1,48 млрд євро у першому кварталі 2025 року (порівняно з 14,06 млрд євро чотири роки тому).
  • Природний газ. Частка росії у постачанні природного газу впала з 48% у першому кварталі 2021 року до 17% у першому кварталі 2025 року.
  • Залізо та сталь. Частка росії в неєвропейському імпорті заліза та сталі зменшилася до 7,71% у першому кварталі 2025 року (з 18,28% чотири роки тому).
  • Добрива. У секторі добрив, де Європейський парламент у травні проголосував за запровадження заборонних тарифів, росія залишалася найбільшим експортером до ЄС станом на перший квартал 2025 року. Її частка знизилася незначно з 28,15% до 25,62% за останні чотири роки.

Індія: Рекордне зростання імпорту з росії

На відміну від Європи, імпорт Індії з Москви різко зріс. За даними Міністерства торгівлі Індії, він підскочив з $8,25 млрд у 2021 році до $65,7 млрд у 2024 році.

Основні рушії цього зростання:

  • Нафта. Імпорт сирої нафти з росії зріс з $2,31 млрд у 2021 році до $52,2 млрд у 2024 році.
  • Вугільні продукти. Імпорт вугілля та супутніх продуктів зріс до $3,5 млрд з $1,12 млрд у 2021 році.
  • Добрива. Імпорт добрив з росії збільшився до $1,67 млрд у 2024 році з $483 млн у 2021 році.

США: Імпорт зменшився, але деякі товари залишаються

Імпорт США з росії скоротився до $2,50 млрд у першій половині 2025 року порівняно з $14,14 млрд чотири роки тому, за даними Бюро перепису населення та Бюро економічного аналізу США. Однак, з січня 2022 року США імпортували російських товарів на суму $24,51 млрд.

Ключові товари, що імпортуються з росії до США:

  • Добрива. Минулого року США імпортували російських добрив приблизно на $1,27 млрд, що трохи більше, ніж $1,14 млрд у 2021 році.
  • Уран, плутоній. США імпортували збагачений уран та плутоній з Росії на суму близько $624 млн у 2024 році (зниження з $646 млн у 2021 році).
  • Паладій. Експорт паладію з росії до США становив близько $878 млн у 2024 році (зниження з $1,59 млрд у 2021 році).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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