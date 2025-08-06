США погодили продаж безпекової допомоги Україні на понад $200 мільйонів

США погодили пакети продажу безпекової допомоги для України в межах програми Foreign Military Sales на загальну суму понад $200 млн. Погодження пакетів безпекової допомоги відбулося на виконання домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Президента США Дональда Трампа, йдеться у повідомленні Міноборони.

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«Це надзвичайно важливий внесок у порятунок життів та тривалий мир в Європі. Дякуємо Президенту США, Міністру оборони США та американському народу за послідовну підтримку України», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Очільник Міноборони також підкреслив, що фінансування цих пакетів безпекової допомоги для України повністю забезпечуватимуть виключно країни-партнери.

Що в пакеті

Перший пакет — це обладнання, ремонт та технічна підтримка для гаубиць M777 на суму $104 млн. Він передбачає ремонтні послуги та довгострокове технічне обслуговування цього озброєння.

Другий пакет, вартістю $99,5 млн, охоплює послуги з транспортування та консолідації вантажів, а також інші логістичні послуги для підтримки програм безпековоїдопомоги.

Мета цих продажів — посилити обороноздатність України, забезпечити здатність протистояти поточним і майбутнім загрозам та зміцнити регіональну безпеку.