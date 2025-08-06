Уряд призначив Цивінського керівником БЕБ

Кабінет міністрів на засіданні 6 серпня призначив обраного в результаті незалежного конкурсу Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

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«Очікуємо на оновлення роботи бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між бюро й українськими підприємцями», — написала вона.

Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами, додала Свириденко.

Свириденко повідомила, що Цивінський пройшов перевірку на поліграфі.

«Немає застережень щодо його кандидатури», — каже вона.