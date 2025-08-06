Кабінет міністрів на засіданні 6 серпня призначив обраного в результаті незалежного конкурсу Олександра Цивінського головою Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
6 серпня 2025, 12:47
Уряд призначив Цивінського керівником БЕБ
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«Очікуємо на оновлення роботи бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між бюро й українськими підприємцями», — написала вона.
Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами, додала Свириденко.
Свириденко повідомила, що Цивінський пройшов перевірку на поліграфі.
«Немає застережень щодо його кандидатури», — каже вона.
Джерело: Мінфін
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