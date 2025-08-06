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6 серпня 2025, 12:31

Біткоїн-ETF втрачають четвертий день поспіль на тлі побоювань стагфляції у США

Спотові біржові фонди (ETF) на біткоїн у США зіткнулися з тривалим відтоком капіталу — інвестори виводять кошти четвертий торговий день поспіль. Причиною стали нові економічні дані, що посилили побоювання щодо можливої стагфляції в американській економіці, яка є вкрай негативним сценарієм для ризикових активів. Про це, 6 серпня, пише CoinDesk.

Спотові біржові фонди (ETF) на біткоїн у США зіткнулися з тривалим відтоком капіталу — інвестори виводять кошти четвертий торговий день поспіль.

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Масштаби відтоку

У вівторок, 5 серпня, 11 американських біткоїн-ETF зафіксували сукупний чистий відтік у розмірі $196 мільйонів. Найбільша частка припала на фонди від Fidelity (FBTC) та BlackRock (IBIT). Ця серія відтоків є найдовшою з квітня і включає втрату $114,83 млн у четвер, $812,25 млн у п'ятницю та $333,19 млн у понеділок.

Джерело: SoSoValue

На тлі цих новин біткоїн впав до $112 650, а технологічний індекс Nasdaq втратив 0,7%.

Стагфляція як головна загроза

Тригером для розпродажу стали дані індексу ділової активності у сфері послуг США (ISM Non-Manufacturing PMI). Звіт показав одночасне зростання цін (через мита), скорочення зайнятості та слабке розширення ділової активності.

«Скорочення зайнятості у сфері послуг, ледь помітне розширення нових замовлень та активності, зростання цін. Стагфляція, звичайно, є найбільш токсичною комбінацією для ризику, якщо вона завадить ФРС знижувати ставки», — зазначили аналітики з LondonCryptoClub.

Розбіжність з Ethereum-ETF

На тлі відтоку з біткоїн-фондів, спотові Ethereum-ETF, навпаки, залучили $73,22 мільйона, перервавши дводенну серію втрат. Аналітики припускають, що попит на них зріс після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) надала роз'яснення, що стейкінг за певних умов не вважатиметься пропозицією цінних паперів. Це роз'яснення, на думку експертів, зняло останній бар'єр для схвалення ETF на Ethereum з можливістю стейкінгу.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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