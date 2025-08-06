SEC дозволила класифікувати USD-стейблкоїни як еквівалент готівки: що нового на ринку

SEC дозволила класифікувати USD-стейблкоїни як еквівалент готівки

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оприлюднила нове тимчасове роз’яснення, яке дозволяє класифікувати певні стейблкоїни, прив'язані до долара США, як грошові еквіваленти. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на оновлені вказівки регулятора.

Згідно з цим новим керівництвом, USD-стейблкоїни можуть вважатися грошовим еквівалентом за умови, що вони мають гарантований механізм викупу та стабільну прив'язку до фіатної валюти.

Це означає, що компанії, які володіють такими активами, тепер можуть вести їхній облік аналогічно до традиційної готівки, що значно спрощує фінансову звітність.

Цей крок SEC є частиною ширших зусиль Комісії щодо формування цілісної регуляторної бази для цифрових активів. Під головуванням Пола Аткінса регулятор поступово знімає раніше існуючі обмеження.

Як зазначає Bloomberg, роз’яснення SEC є своєрідним «технічним мостом», що веде до повноцінної нормативної бази. Це має сприяти кращій інтеграції цифрових активів у традиційні фінансові ринки.

Ці зміни в підході SEC відбуваються паралельно з набуттям чинності федерального закону GENIUS — першого у США законодавчого акту, що безпосередньо регулює випуск стейблкоїнів.

Засновник Binance вимагає відхилити позов FTX на $1,76 млрд

Засновник криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао подав клопотання до суду США з вимогою відхилити позов збанкрутілої платформи FTX на суму $1,76 млрд. Чжао стверджує, що американський суд не має юрисдикції над ним, оскільки він проживає в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Захист Чжао наголошує, що оскаржувані транзакції мали транскордонний характер, а законодавство США про банкрутство не поширюється за межі території Сполучених Штатів.

Позов FTX стосується угоди з викупу акцій, що відбулася у липні 2021 року. Тоді Binance продала свою частку в FTX в обмін на різні криптовалюти, включаючи токени FTT. Представники збанкрутілої біржі вважають, що Binance та її тодішнє керівництво отримали ці кошти неправомірно.

Позивачі намагаються стягнути активи, які, за їхніми твердженнями, були незаконно виведені засновником FTX Семом Бенкманом-Фрідом. Однак у своїй заяві Чжао зазначає, що FTX «безпідставно звинувачує» його в діях Бенкмана-Фріда, і він не може виступати відповідачем у цій справі.

Наразі FTX активно займається процесом повернення активів і готує нові судові позови проти компаній, які ігнорують її запити.

SEC: Ліквідний стейкінг та його токени не є цінними паперами

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) опублікувала офіційне роз’яснення щодо своєї позиції стосовно ліквідного стейкінгу. Регулятор заявив, що не розглядає цей вид діяльності, а також токени, які випускаються відповідними протоколами, як пропозицію цінних паперів.

Згідно з цим керівництвом, криптопроєкти, які здійснюють емісію таких токенів, а також користувачі, що утримують або торгують LST-активами (ліквідними токенами стейкінгу), не зобов'язані реєструвати ці операції як угоди з цінними паперами.

За даними DeFiLlama, загальний обсяг заблокованих коштів (TVL) у протоколах ліквідного стейкінгу в різних блокчейн-мережах наразі становить майже $67 млрд.

У CryptoQuant заявили про структурні зміни у розподілі біткоїн-капіталу: це не просто бичачий цикл

Поточна фаза на ринку біткоїна свідчить не про звичний бичачий цикл, а про глибоку трансформацію капітального ландшафту першої криптовалюти. Так вважає ончейн-аналітик CryptoQuant під ніком OnChainSchool.

Ще два роки тому «сплячі» біткоїни — ті, що не рухалися понад сім років — здебільшого вважалися втраченими або такими, що належать раннім інвесторам, які не проявляють активності.

Однак зараз ситуація кардинально змінилася: операції з цими «давніми» монетами набули системного характеру. Середньомісячний обсяг транзакцій з ними зріс із 4900 BTC до 30 700 BTC, а середній розмір переказів збільшився з 62 BTC до понад 1000 BTC.

Аналітик підкреслює, що така динаміка є чітким сигналом «скоординованого перерозподілу великих капіталів».

«У цьому циклі ціна — лише верхівка айсберга. Ключова зміна полягає в тому, хто контролює майбутнє», — заявив OnChainSchool.

Попри корекцію ринку, компанії продовжують активно нарощувати запаси «цифрового золота». 4 серпня до їхніх резервів було додано 630 BTC на суму $72 млн (при ціні $113 000 за біткоїн).

Як пише Cointelegraph із посиланням на Capriole Investments, у липні було зафіксовано добовий рекорд переказів у 26 700 BTC (приблизно $3 млрд).

За даними BitcoinTreasuries станом на 4 серпня, на балансах публічних і приватних компаній зберігається 1,35 млн BTC загальною вартістю понад $155 млрд. Це становить понад 6% від загальної емісії біткоїна.

Найбільшим тримачем біткоїнів серед компаній залишається MicroStrategy Майкла Сейлора з 628 791 BTC. Їй бракує лише 1209 BTC, щоб досягти 3% від загальної пропозиції біткоїна.

У понеділок MicroStrategy звітувала про купівлю 21 021 BTC на $2,46 млрд лише за один тиждень. З часу виборів у листопаді 2024 року компанія поповнила свої запаси на 376 571 BTC (приблизно $43 млрд за поточним курсом).

Другою за розміром крипторезервів є MARA Holdings, Inc. Станом на 27 липня компанія володіє активами на $5,8 млрд і планує залучити ще $950 млн для подальшої купівлі BTC.