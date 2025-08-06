OpenAI веде переговори про продаж акцій з оцінкою в 500 мільярдів

OpenAI веде попередні переговори про потенційний вторинний продаж акцій, що оцінює стартап у сфері штучного інтелекту $500 млрд, повідомив Bloomberg у середу з посиланням на джерела, знайомих з інвестиційними обговореннями.

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Що відомо

Оцінка в $500 млрд є різким стрибком порівняно з попереднім повідомленням, що оцінювало OpenAI в $300 млрд.

OpenAI розгляне можливість організації вторинного продажу акцій для нинішніх та колишніх співробітників, йдеться у повідомленні Bloomberg.

Повідомлення з'явилося всього через кілька днів після того, як ШІ-гігант заявив, що цього тижня досягне позначки 700 мільйонів щотижневих активних користувачів свого флагманського продукту ChatGPT, що вище приблизно 500 мільйонів користувачів у березні.

Минулого тижня компанія отримала $8,3 млрд нового фінансування від низки великих інвесторів у рамках раунду фінансування на $40 млрд під керівництвом SoftBank.

Тим не менш, інші повідомлення вказували, що OpenAI і Softbank зазнають труднощів із запуском свого проєкту Stargate. Очікується, що витрати компанії ще більше збільшаться у 2025 році.

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