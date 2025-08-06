Commerzbank оголосив про викуп акцій на €1 мільярд та підвищив прогноз прибутку

Німецький Commerzbank AG планує провести викуп власних акцій на суму до 1 мільярда євро . Цей крок є частиною нової стратегії, спрямованої на підвищення виплат акціонерам на тлі потенційної загрози поглинання з боку італійського UniCredit. Про це у середу, 6 серпня, пише Bloomberg.

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Покращення прогнозів та результати кварталу

Разом з оголошенням про викуп, Commerzbank дещо покращив свій прогноз на весь 2025 рік. Тепер очікується, що чистий прибуток складе близько €2,5 млрд (проти €2,4 млрд раніше), а чистий процентний дохід — близько €8 млрд (проти €7,8 млрд).

Це відбувається на тлі сильних результатів за другий квартал, в якому чистий прибуток банку склав €462 млн, значно перевищивши середній прогноз аналітиків у €352 млн.

Реакція ринку та контекст UniCredit

Інвестори позитивно відреагували на новини: акції Commerzbank у Франкфурті зросли на 1,4%. З початку року вони подорожчали майже вдвічі, що робить їх одними з найкращих у європейському фінансовому секторі.

Зростання капіталізації банку та опір з боку уряду Німеччини (другого за величиною акціонера з часткою 12,1%) змусили італійський UniCredit, який є найбільшим акціонером Commerzbank з часткою 29,3%, відкласти рішення про можливе поглинання.