Прибуток Honda впав на 50% через мита Трампа, але компанія підвищила річний прогноз

Японський автовиробник Honda Motor повідомив про 50%-ве падіння операційного прибутку в першому кварталі фінансового року. Головними причинами стали зміцнення єни та вплив американських торговельних мит. Попри це, компанія підвищила свій прогноз на весь рік. Про це у середу, 6 серпня, повідомляє Reuters.

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Результати кварталу та вплив мит

Операційний прибуток другого за величиною автовиробника Японії за квартал склав 244,2 млрд єн ($1,66 млрд). Цей показник виявився на 20% гіршим за середній прогноз аналітиків.

У компанії пояснили, що лише 27,5%-ві мита на імпорт автомобілів до США (що складаються з попередньої ставки 2,5% та нової 25%-ї, запровадженої Трампом у квітні) зменшили її операційний прибуток за квартал на 125 млрд єн.

Підвищення річного прогнозу

Попри слабкі результати кварталу, Honda підвищила свій прогноз операційного прибутку на весь рік з 500 млрд єн до 700 млрд єн.

Це пов'язано з тим, що автовиробник переглянув оцінку річного впливу американських мит у бік зменшення — з 650 млрд єн до 450 млрд єн. Крім того, компанія тепер очікує, що курс єни буде слабшим, ніж прогнозувалося раніше, що є позитивним фактором для її експортних доходів.