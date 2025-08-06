Курс валют: євро втратило 12 копійок в банках, а долар — 5 копійок

У середу, 6 серпня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок в купівлі і та в продажу. Євро втратило 12 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку в купівлі та 2 копійки у продажу. Євро додало 9 копійок в купівлі та втратило 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,90 грн. Євро купують за 47,80 грн, а продають за 48,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,45−41,55, євро — 48,09−48,30 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,61−41,64 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 48,18−48,20 грн/євро.

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