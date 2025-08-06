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6 серпня 2025, 10:46

Інвестори подали в суд на Tesla та Маска

Інвестори звинувачують Tesla та Ілона Маска у приховуванні ризиків, пов’язаних із безпілотними авто. Про це пише Reuters.

Інвестори звинувачують Tesla та Ілона Маска у приховуванні ризиків, пов’язаних із безпілотними авто.
Фото: bbc.com

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Що відомо

Акціонери подали в суд на Tesla та її гендиректора Ілона Маска. Позивачі звинувачують компанію та її засновника у шахрайстві з цінними паперами через приховування суттєвих ризиків, пов'язаних з експлуатацією безпілотних авто, включно з Robotaxi.

Колективний позов надійшов у федеральний суд Остіна (штат Техас) після того, як наприкінці червня Tesla провела перше публічне випробування свого роботаксі.

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Під час тестування машини демонстрували небезпечну поведінку: перевищували швидкість, різко гальмували, перетинали бордюри, виїжджали на зустрічну смугу й висаджували пасажирів посеред багатосмугових доріг.

Акції Tesla впали на 6,1% протягом двох торгових днів після випробувань.

У позові, який охоплює період з 19 квітня 2023 року до 22 червня 2025 року, акціонери вимагають стягнення збитків із Tesla та Маска. Вони вважають, що компанія навмисно завищувала заявлені можливості автопілота, переоцінювала перспективи бізнесу й сприяла штучному зростанню вартості акцій.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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