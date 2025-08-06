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6 серпня 2025, 10:15

Coinbase залучить $2 млрд через випуск конвертованих облігацій

Криптобіржа Coinbase повідомила про плани залучити $2 млрд за допомогою приватного розміщення конвертованих облігацій. За даними компанії, випуск розділять на два транші — з погашенням у 2029 і 2032 роках. Про це пише incrypted.

Криптобіржа Coinbase повідомила про плани залучити $2 млрд за допомогою приватного розміщення конвертованих облігацій.

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Деталі

Обсяг кожної партії становитиме $1 млрд, ідеться у пресрелізі. При цьому інвестори отримають право на додатковий викуп до $300 млн в обох траншах.

Як уточнили в Coinbase, облігації будуть запропоновані інституційним інвесторам відповідно до Правила 144A. Воно дозволяє продавати цінні папери безпосередньо покупцям без обов’язкової реєстрації в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

Ці папери стануть старшими незабезпеченими облігаціями та будуть конвертуватися в акції класу А, готівкові кошти або їх комбінацію за рішенням Coinbase. Відсотки за ними компанія має намір виплачувати раз на пів року.

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Coinbase також планує укласти угоди за колл-опціонами, щоб скоротити можливе розведення акцій під час конвертації. За словами представників фірми, це дасть можливість знизити витрати на виплати понад основний борг.

Частину залучених коштів спрямують на оплату згаданих опціонів, а решту — на корпоративні цілі. Йдеться про оборотний капітал, капітальні витрати, викуп або погашення інших боргових паперів.

Розміщення облігацій відбулося незабаром після публікації звіту за II квартал 2025 року. Він показав зниження виторгу та зростання витрат. На тлі цих новин акції під тикером COIN обвалилися на 15%, за даними TradingView.

На момент підготовки матеріалу цінні папери компанії торгуються на позначці $308,6. Добова просадка склала 3,2%. Ринкова капіталізація компанії — $79,2 млрд.

Попри негативні показники, аналітики Benchmark зберегли рекомендацію «купувати» щодо акцій Coinbase, зазначивши довгострокові каталізатори. Сама біржа тим часом продовжує нарощувати свій біткоїн-резерв, обсяг якого в II кварталі досяг 11 776 BTC.

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Джерело: Мінфін
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