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6 серпня 2025, 9:52

У кожній третій декларації посадовці помилялись — загалом на 5,8 млрд грн

706 311 декларацій було подано з січня по червень 2025 року. Йдеться про декларації, що стосуються минулого року. Це на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це йдеться в даних Опендатабот.

706 311 декларацій було подано з січня по червень 2025 року.

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71% усіх цьогорічних декларацій подано у березні. Кожна 8 подана декларація надалі зазнала виправлень.

1 050 повних перевірок декларацій розпочало НАЗК торік, ще 484 стартували вже у 2025-му. Із загальної кількості у 1 534 перевірки на кінець червня завершено вже 1 203 — тобто 78%. Порушень не знайшли лише у 0,9% випадків — це 11 перевірок. Втім варто зауважити, що наразі алгоритми передбачають перевірки не всіх декларацій, а лише високоризикових.

Як та на скільки помиляються посадовці?

Наразі в Україні відносно безкарно помилятись можна на суму, меншу за 100 прожиткових мінімумів (приблизно 302 тисячі грн). За такі похибки передбачена дисциплінарна відповідальність — догани, звільнення, позбавлення премій. Саме такі порушення виявили у майже половині перевірок (45% або ж 558 перевірок).

Якщо «неточність» більша, покарання буде залежати від суми — це може бути як адміністративна, так й кримінальна відповідальність.

Так, кожна третя перевірена декларація (якщо конкретно, то 423 випадки) містила ознаки подання свідомо неправдивих даних, що є порушенням статті 366−2 ККУ. Сума таких «похибок» — понад 5,8 мільярда гривень. У середньому, це виходить по 13,6 млн грн на декларацію.

Загалом за статтею 366−2 ККУ відкрили 358 кримінальних справ у 2024 році та 258 справ цьогоріч. Втім результативність таких проваджень наразі не дуже велика, близько 9%. 33 підозри було вручено торік, ще 24 — цьогоріч. До суду дійшли лише 20 справ (6%) торік та 17 справ (7%) цьогоріч.

Ще у 159 декларацій (13%) посадовці навели недостовірні відомості. Це адміністративне правопорушення ст. 172−6 КУпАП. Загалом напомилялись на понад 129,5 млн грн — близько 814 тисяч грн на кожну декларацію. За це передбачений штраф від 17 000 до 42 500 грн.

У 21 декларації (2%) виявили ознаки незаконного збагачення. Йдеться про статки у 646,2 млн грн (в середньому, по 30,7 млн грн на декларанта). За результатами торік було відкрито 102 кримінальні провадження за ст. 368.5 ККУ, проте вручено лише 7 підозр. Цьогоріч вже було відкрито 52 провадження та вручено 2 підозри. Лише одна справа цьогоріч дійшла до суду.

Ще у 30 деклараціях (3%) йдеться про необґрунтованість активів (ст. 290 ЦПК України). Посадовці напорушували на понад 129,1 млн грн. Це приблизно по 4,3 млн грн на кожну декларацію.

Зазначимо, що у 18 деклараціях виявлено одночасно порушення двох статей: недостовірні дані (ст. 366−2 ККУ) та незаконне збагачення (ст. 368−5 ККУ). А у 24 деклараціях поєднались недостовірні дані (ст. 3 66−2 ККУ) та ознаки необґрунтованості активів (ст. 290 ЦПК).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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