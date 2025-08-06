Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1010 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 059 270 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 серпня 2025, 8:14
Втрати ворога за 5 серпня: 1010 російських окупантів, 1 танк та 147 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1059270 (+1010) осіб
- танків — 11072 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23091 (+0) од
- артилерійських систем — 31133 (+52) од
- РСЗВ — 1455 (+3) од
- засоби ППО — 1203 (+0) од
- літаків — 421 (+0) од
- гелікоптерів — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 49767 (+147)
- крилаті ракети — 3555 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 57475 (+138)
- спеціальна техніка — 3936 (+1)
Джерело: Мінфін
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