Нацкомісія оновила список ненадійних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує системну роботу із захисту інвесторів та інформування громадськості про потенційно небезпечні фінансові проєкти. Про це йдеться у повідомленні комісії .

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Кого додали до списку

У рамках цього процесу оновлено список сумнівних інвестпроєктів, до якого додано ще два SCAM-проєкти: Moncheri Girl, Викторас Карапетьянц.

Станом на сьогодні список містить 441 проєкт, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства.

Перевірити проєкт на наявність у списку можна у розділі «Захист прав інвесторів» на офіційному сайті НКЦПФР.