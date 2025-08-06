Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку продовжує системну роботу із захисту інвесторів та інформування громадськості про потенційно небезпечні фінансові проєкти. Про це йдеться у повідомленні комісії.
6 серпня 2025, 9:34
Нацкомісія оновила список ненадійних інвестпроєктів
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Кого додали до списку
У рамках цього процесу оновлено список сумнівних інвестпроєктів, до якого додано ще два SCAM-проєкти: Moncheri Girl, Викторас Карапетьянц.
Станом на сьогодні список містить 441 проєкт, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства.
Перевірити проєкт на наявність у списку можна у розділі «Захист прав інвесторів» на офіційному сайті НКЦПФР.
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Джерело: Мінфін
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