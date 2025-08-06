Обсяг угод M&A у світі в січні-липні досяг рекорду за чотири роки

Обсяг угод зі злиття та поглинання (M&A) у світі в січні-липні становив $2,6 трлн, що є максимальним показником за останні чотири роки, у тому числі через сплеск активності у сфері штучного інтелекту.

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За даними Dealogic, сумарна вартість угод була на 28% більшою за показник за аналогічний період минулого року, хоча їх кількість була на 16% меншою. Це було зумовлено декількома мегаугодами на суму понад $10 млрд, у тому числі придбання залізничним оператором Union Pacific Corp. конкурента Norfolk Southern за $85 млрд.

Такі показники принесли полегшення банкірам, які розпочали рік з очікувань, що прихід Дональда Трампа призведе до хвилі консолідації, але натомість торговельна та геополітична невизначеність змусили компанії взяти паузу.

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«Зараз ми бачимо, що обґрунтування угод значною мірою мотивоване економічним підйомом, і їх кількість зростає, — заявив керівник відділу стратегії та трансакцій Global Financial Services EY Андре Вейсід агентству Reuters. — Будь то штучний інтелект або зміна нормативно-правової бази, ми бачимо, що наші клієнти не хочуть відставати в цих перегонах, й саме це стимулює активність».

«Люди звикли до невизначеності, що панує, а можливо, непередбачуваність після виборів у США просто стала більш передбачуваною», — зазначає керівник групи корпоративного права Slaughter and May Саймон Ніколс.

У регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) найбільшою угодою стало придбання американським розробником рішень у сфері кібербезпеки Palo Alto Networks ізраїльської CyberArk Software за $25 млрд.

До великих угод увійшли також купівля фондом прямих інвестицій Sycamore Partners американської аптечної мережі Walgreens Boots Alliance приблизно за $10 млрд.

Крім того, південнокорейська Samsung Electronics Co. купила за $1,7 млрд німецьку FlaktGroup Holding GmbH, яка випускає системи опалення, вентиляції та кондиціювання (HVAC), у тому числі для охолодження дата-центрів.