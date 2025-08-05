У Швейцарії з озера дістали статую засновника біткоїна Сатоші Накамото, яку скинули у воду вандали

Влада швейцарського міста Лугано витягла з озера статую, встановлену на честь анонімного творця біткоїна Сатоші Накамото. Імовірно, пам'ятник було зірвано з постаменту та скинуто у воду. Про це пише видання The Block.

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Інцидент у Лугано

Організація Satoshigallery, яка встановлює копії цієї статуї по всьому світу (зокрема, в Сальвадорі та Японії), подякувала міській владі за повернення пам'ятника.

За припущеннями користувачів соцмережі X, статую, яка була лише у двох точках приварена до постаменту, могла скинути у воду група молодиків. Сам пам'ятник, розроблений італійською художницею Валентиною Пікоцці, має прозорий дизайн, що символізує анонімність творця біткоїна.

Реакція організаторів та спільноти

Раніше організатори з Satoshigallery оголосили винагороду в 0,1 BTC (близько $11 400) за повернення статуї. Однак, оскільки пам'ятник знайшла поліція, винагорода нікому виплачена не буде.

Після інциденту в криптоспільноті запустили петицію на Change.org із закликом до міської влади підтримати відновлення статуї. Організатори заявили, що готові взяти на себе всі витрати на виготовлення та встановлення нового пам'ятника за умови, що в майбутньому його безпека буде гарантована. Цю петицію, зокрема, поширив у соцмережі X CEO компанії Tether Паоло Ардоіно.