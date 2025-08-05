Продажі Tesla у Великій Британії та Німеччині обвалилися, тоді як китайська BYD стрімко зростає

Продажі нових автомобілів Tesla у липні зазнали різкого падіння на двох найбільших ринках Європи — у Великій Британії та Німеччині. Ця тенденція свідчить про поглиблення проблем американського автовиробника на тлі посилення конкуренції з боку китайських компаній, зокрема BYD. Про це у вівторок, 5 серпня, повідомляє CNBC.

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Контрастні результати продажів

Згідно з даними, опублікованими британським Товариством виробників та продавців автомобілів (SMMT), продажі Tesla в країні в липні впали майже на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 987 одиниць.

У Німеччині, за даними агентства KBA, продажі Tesla скоротилися на 55,1% до 1110 авто. Загалом за перші сім місяців 2025 року падіння продажів на німецькому ринку склало 57,8%.

На цьому тлі китайський гігант BYD продемонстрував астрономічне зростання. У Великій Британії компанія продала 3184 автомобілі, збільшивши свої продажі більш ніж у чотири рази. Схожий успіх був і в Німеччині, де зростання продажів сягнуло майже 390% у річному вимірі.

Причини та загальний тренд

Ці цифри підтверджують загальноєвропейську тенденцію до зниження продажів компанії Ілона Маска. За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, у червні Tesla втрачала частку ринку в Європі шостий місяць поспіль.

Серед причин називають жорстку конкуренцію, особливо з боку китайських виробників, а також репутаційні збитки через суперечливі заяви Ілона Маска та його стосунки з адміністрацією Трампа. Сам Маск раніше попереджав, що на компанію чекають «кілька важких кварталів» через нові мита та скасування податкових пільг на електромобілі в США.