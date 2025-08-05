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5 серпня 2025, 18:25

Hugo Boss підвищить ціни по всьому світу через американські мита

Німецький дім моди Hugo Boss AG планує провести глобальне підвищення цін на свою продукцію. Цей крок частково є відповіддю на вплив нових, вищих торговельних мит, запроваджених США. Про це у вівторок, 5 серпня, повідомляє Bloomberg.

Німецький дім моди Hugo Boss AG планує провести глобальне підвищення цін на свою продукцію.

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Причини та винятки

За словами фінансового директора, компанія запровадить «помірні коригування цін» з виходом весняної колекції 2026 року. Він зазначив, що протягом останніх 4−5 років цінова політика Hugo Boss була «дуже скромною», і компанія зосереджувалася на пропонуванні гарного співвідношення ціни та якості.

Водночас підвищення цін не торкнеться Китаю, де компанія стикається з особливо слабким попитом. Схожі кроки щодо підвищення цін у США раніше вже анонсували й інші великі бренди, зокрема Hermès, Adidas та Nike.

Вплив американських мит

Ів Мюллер пояснив, що частка США в річних продажах компанії становить близько 15%. Приблизно половина продукції, що продається на американському ринку, виробляється в Європі, зокрема в Туреччині, на імпорт з якої президент Трамп нещодавно встановив 15%-ве мито.

Реакція ринку та стратегія компанії

Попри новини про підвищення цін та вплив мит, акції Hugo Boss у Франкфурті зросли на 0,4%. Цьому сприяли кращі, ніж очікувалося, фінансові результати за другий квартал та підтвердження річного прогнозу.

Аналітики Jefferies зазначили, що стратегія компанії, спрямована на суворий контроль над витратами, стає «істотним захисним бустом у часи підвищеної невизначеності через мита та макроекономічні ризики».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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