Курс гривні у парах із євро та доларом зріс. Про це свідчать дані міжбанківських торгів за 5 серпня.
5 серпня 2025, 17:32
Гривня зміцнилась на міжбанківських торгах у вівторок
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Відкриття 5 серпня
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Закриття 5 серпня
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Зміни
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41,69/41,72
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41,61/41,64
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8/8
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48,16/48,18
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48,00/48,02
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16/16
Офіційний курс: на середу, 6 серпня, НБУ встановив такий курс долара: 41,6845 грн. Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 48,0914 грн.
Середній курс на готівковому ринку: 41,40−41,95 грн/долар, 47,92−48,50 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,46−41,57, євро — 48,00−48,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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