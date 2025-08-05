Суд у росії зняв арешт з «дочки» Raiffeisen Bank

Касаційний суд в росії зняв арешт з акцій «дочки» Raiffeisen Bank International. Про це Reuters повідомили юристи колегії адвокатів Delcredere і підтвердив сам банк.

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Деталі

Арешт був накладений на акції російського банку за позовом компанії «Расперія» на 2 млрд євро.

Історія Raiffeisen Bank International (RBI) і «Расперії» розпочалася у грудні 2023 року, коли RBI оголосив про намір купити 28% акцій будівельної компанії Strabag у російської компанії «Іліадіс», яка незадовго до цього придбала цей пакет у Rasperia Trading Limited — структури, пов'язаної з Олегом Дерипаскою.

Через цю угоду RBI розраховував репатріювати з росії близько 1,5 млрд євро нерозподіленого прибутку, заблокованого через валютні обмеження.

Незважаючи на те, що банк заявив про санкційну чистоту угоди і повідомив регулюючі органи, включаючи Мінфін США, її зв'язок з Дерипаскою викликав різку критику з боку американської та австрійської влади.

Під тиском регуляторів RBI у результаті відмовився від угоди, пославшись на неможливість отримати необхідні гарантії та обравши обережність.

Після зриву операції «Расперія» подала позов до російського суду, звинувативши RBI та засновника Strabag Петера Хазельштайнера у спробі захоплення корпоративного контролю. Позивач вимагав примусового продажу своєї частки Райффайзенбанку та компенсації.

На початку 2025 року суд у росії задовольнив позов і ухвалив стягнути з RBI понад 2 млрд євро. Згодом Банк росії списав цю суму з кореспондентського рахунку Райффайзенбанку та переказав її на рахунки позивача. Проте зняття арешту зайняло майже два місяці.