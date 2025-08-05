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5 серпня 2025, 17:48

SEC Філіппін обмежить доступ до неліцензованих бірж. Хто у списку

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Філіппін попередила громадськість від взаємодії з неліцензованими криптобіржами. У списку є такі майданчики, як OKX,Bybit, MEXC та інші, пише incrypted.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Філіппін попередила громадськість від взаємодії з неліцензованими криптобіржами.
Фото: bits.media

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SEC Філіппін почала кампанію проти платформ, які надають послуги у сфері криптоактивів незаконно, у березні 2024 року. На той момент під заборону потрапили місцеві біржі, включно з MiTrade і OctaFX.

Санкції проти платформ передбачали обмеження на доступ до вебпорталів компаній та їхніх мобільних додатків. Пізніше під санкції потрапила і Binance.

Коментуючи це, у новому релізі SEC вказала, що виявила й інші криптобіржі, які продовжили роботу в країні без відповідної ліцензії. Проти них буде застосовано аналогічні заходи.

Повний список майданчиків виглядає наступним чином:

Регулятор вказав на відсутність належних заходів контролю на зазначених ресурсах, включно з протидією відмиванню коштів (AML) і фінансуванню тероризму. Користувачів попередили не торгувати і не зберігати криптоактиви на цих майданчиках.

У рамках обмежувальних заходів SEC планує направити запит про блокування сайтів цих бірж та їхніх застосунків, а також звернутися до Google, Apple та інших медіагігантів для видалення рекламного контенту зазначених контрагентів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Mini Mi
Mini Mi
5 серпня 2025, 19:29
#
Ещё одни клоуны, которые думаю что люди которые активно используют крипту не знают про vpn
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