Євро й долар подешевшали: Нацбанк встановив нові курси валют

НБУ встановив нові курси валют на середу, 6 серпня. Згідно з даними на сайті регулятора, курси євро та долара США впали.

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На середу НБУ встановив такий курс долара: 41,6845 грн. Це на 11 копійок менше, ніж у вівторок (41,7901).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 48,0914, що на 25 копійок менше, ніж у вівторок (48,3470).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,2439 (у вівторок курс був 11,3044).

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