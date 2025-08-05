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5 серпня 2025, 16:26

Податкова та митна служби у липні перевиконали план на понад 10 млрд грн

За оперативними даними Державної казначейської служби, за липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 163,5 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 163,5 млрд гривень.

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Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

  • 49,1 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 32,4 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 27,0 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 42,3 млрд грн, відшкодовано — 15,3 млрд грн);
  • 26,8 млрд грн — акцизного податку;
  • 4,9 млрд грн — дивідендів від підприємств з державною часткою власності;
  • 4,9 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
  • 4,8 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
  • 3,3 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 112,6% (+10,0 млрд грн), Державною митною службою — 100,3% (+0,2 млрд грн).

В цілому, за підсумками липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 226,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-липень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1,47 трлн гривень.

Серед платежів, що контролюються податковими та митними органами, основні надходження забезпечено за рахунок:

  • 294,4 млрд грн — ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;
  • 200,1 млрд грн — ПДФО та військового збору;
  • 183,1 млрд грн — ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 284,6 млрд, відшкодовано — 101,5 млрд грн);
  • 160,5 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
  • 159,6 млрд грн — акцизного податку;
  • 60,8 млрд грн — дивідендів та частини чистого прибутку;
  • 30,1 млрд грн — ввізного та вивізного мита;
  • 22,0 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Поряд з прибутком НБУ (84,2 млрд грн, перерахованим у квітні-травні), важливим джерелом доходів залишаються надходження у вигляді міжнародної допомоги (грантів) — 210,9 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-липня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,09 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 2,78 трлн грн, у тому числі загального фонду — 2,17 трлн гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-липні 2025 року склали 369,4 млрд грн, з яких 54,8 млрд грн надійшло у липні.

За оперативними даними фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-липень 2025 року становили 998,0 млрд грн, або 93,8% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету спрямовано 302,9 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 61,8 млрд грн (853,8 млн дол. США та 557,7 млн євро).

При цьому за рахунок випуску військових ОВДП залучено 140,3 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 695,0 млрд грн (або близько $16,7 млрд), у тому числі за рахунок залучення кредитів в рамках механізму ULCM — 507,7 млрд грн (або близько $12,1 млрд).

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-липень 2025 року склали 370,5 млрд грн (96,7% плану), платежі з обслуговування — 198,5 млрд грн (72,6% плану).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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