Верховний Суд підтвердив законність виведення з ринку Місто Банку

Верховний Суд України остаточно підтвердив правомірність рішення Національного банку про віднесення АТ « Місто Банк» до категорії неплатоспроможних, скасувавши рішення судів попередніх інстанцій. Про це повідомляє Національний банк України .

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Постанова Верховного Суду від 28 липня 2025 року є остаточною та оскарженню не підлягає.

Зазначається, що у постанові Верховний Суд підкреслив, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми Закону України «Про банки і банківську діяльність» та без належних підстав переоцінили професійні судження Національного банку, не врахували виключний характер повноважень НБУ щодо віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

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«Національний банк вітає законне та обґрунтоване судове рішення. Верховний Суд дійшов правильного висновку про те, що АТ „Місто Банк“ безпідставно обліковувало на балансі цілісний майновий комплекс з виробництва та переробки сої, що призвело до порушення нормативів ліквідності банку», — зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Він нагадав, що зменшення нормативів достатності регулятивного капіталу та достатності основного капіталу до від'ємних значень стало підставою для прийняття рішення про віднесення «Місто Банку» до категорії неплатоспроможних з метою захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Нагадаємо

Національний банк України 26 січня ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Місто Банк».