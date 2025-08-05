Стейблкоїн Ethena USDe став третім за величиною у світі, капіталізація злетіла до $9,3 млрд

Синтетичний долар USDe від Ethena Labs став третім за величиною стейблкоїном у світі, обігнавши FDUSD. За останні три тижні його ринкова капіталізація зросла на 75% і сягнула $9,3 мільярда. Про це пише The Block.

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Причини стрімкого зростання

Аналітики пов'язують такий сплеск попиту з кількома ключовими факторами. По-перше, нещодавнє ухвалення в США закону про стейблкоїни GENIUS Act, що створило регуляторну ясність для ринку. По-друге, оголошення Ethena про партнерство з кастодіаном Anchorage Digital для випуску USDe на ринку США як токена, що відповідає вимогам нового закону.

Привабливість USDe також полягає в його високій дохідності. На відміну від звичайних стейблкоїнів, USDe пропонує власникам змінну ставку доходу від 10% до 19% річних, що значно вище за дохідність традиційних фінансових інструментів, як-от казначейські облігації США.

Контекст ринку

Загальна пропозиція доларових стейблкоїнів зростає сьомий місяць поспіль і наразі наближається до $257 млрд. Більшу ринкову капіталізацію, ніж USDe, мають лише гіганти ринку — USDT від Tether ($164 млрд) та USDC від Circle ($63 млрд).

На тлі зростання капіталізації USDe, загальний обсяг заблокованих коштів (TVL) у протоколі Ethena також зріс майже до $10 млрд, що вивело його на сьоме місце серед усіх DeFi-проєктів.

«Синтетичний долар»: як працює USDe і чим він відрізняється від UST, що зазнав краху

USDe від Ethena не є класичним стейблкоїном, забезпеченим фіатними грошима в банку. Він використовує складну стратегію для підтримки прив'язки до долара 1:1.

Процес виглядає так:

Застава: Користувач вносить у протокол високоліквідні криптоактиви, наприклад, Ethereum (у формі ліквідного стейкінг-токена) або біткоїн.

Випуск USDe: На основі цієї застави протокол випускає (карбує) відповідну кількість токенів USDe.

Хеджування: Щоб застрахуватися від падіння ціни заставних активів (ETH, BTC), протокол одночасно відкриває коротку (short) позицію на таку ж суму на ринку безстрокових ф'ючерсів.

Таким чином, якщо ціна Ethereum падає, знецінюючи заставу, прибуток від короткої позиції компенсує ці втрати, що дозволяє USDe зберігати свою вартість. Дохідність для власників USDe генерується з двох джерел: винагороди за стейкінг заставного Ethereum та ставки фінансування за утримання коротких позицій на ф'ючерсному ринку.

Ця модель кардинально відрізняється від алгоритмічного стейблкоїна UST від Terra, який зазнав краху у 2022 році. UST не мав повного забезпечення реальними активами й покладався на алгоритм, що балансував його ціну за допомогою іншого токена (LUNA). Натомість USDe повністю забезпечений реальними криптоактивами та захеджованими позиціями.

Успіх Ethena показує, що ринок готовий приймати нові, більш складні та потенційно більш ризиковані моделі стейблкоїнів, якщо вони пропонують привабливу дохідність. Попри початкові побоювання та порівняння з провальним UST, протоколу вдалося завоювати довіру завдяки повному забезпеченню та диверсифікації застави.