З 2020 по 2024 рік традиційні фінансові установи вклали понад $100 млрд у блокчейн-інфраструктуру. Про це йдеться у спільному дослідженні Ripple, CB Insights та Центру блокчейн-технологій Великої Британії (UK CBT) під назвою «Banking on Digital Assets», пише incrypted.
Банки інвестували понад $100 млрд у блокчейн за 2020-2024 роки — дослідження
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Деталі
У звіті проаналізували понад 10 000 угод у сфері блокчейн і результати опитування більш ніж 1800 керівників фінансових установ з усього світу.
Згідно з ним, банки нарощують інвестиції в цифрові активи, незважаючи на регуляторну невизначеність і волатильність ринку.
У період з 2020 по 2024 рік банки взяли участь у 345 угодах, пов’язаних із блокчейном. Найбільший інтерес припав на платіжну інфраструктуру, за нею — зберігання криптовалют, токенізація та валютні операції на блокчейні.
Крім того, близько 25% інвестицій спрямували на інфраструктуру, яка забезпечує розрахунки й випуск цифрових активів.
Більшість опитаних керівників (понад 90%) вважають, що блокчейн і цифрові активи матимуть «значний» або навіть «масштабний» вплив на фінансову сферу до 2028 року.
Серед банківських респондентів 65% активно досліджують можливості зберігання цифрових активів. Понад половина з них вказала стейблкоїни та токенізовані активи реального світу (RWA) як пріоритети.
У звіті згадуються приклади впровадження нових технологій: токенізована золота платформа від HSBC, інструмент блокчейн-розрахунків GS DAP від Goldman Sachs, а також розробки японського банку SBI у сфері цифрової валюти, стійкої до квантових атак.
Водночас споживчі цифрові активи не є основним фокусом для більшості банків: менш ніж 20% респондентів заявили, що пропонують криптотрейдинг або гаманці для роздрібних клієнтів.
Звіт підкреслив, що зміни мають радше інфраструктурний, а не спекулятивний характер. Інвестуючи у блокчейн, банки прагнуть модернізувати міжнародні платежі, оптимізувати управління балансами та зменшити залежність від застарілих систем.
За інформацією Ripple, ці дані свідчать про те, що «токенізація реальних активів переходить до етапу впровадження».
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