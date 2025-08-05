НБУ ввів в обіг пам'ятну монету «Опішнянська кераміка»

Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету «Опішнянська кераміка», присвячену унікальній гончарній традиції Полтавщини, яка бере свій початок із XVII століття та є елементом нематеріальної культурної спадщини України. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

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Який дизайн монети

На аверсі зображено зооморфну скульптуру «Лев» роботи Василя Омеляненка, відомого майстра з Опішні, з елементами характерного наліпного декору та кольоровим друком.

Реверс прикрашає стилізована композиція з орнаментів, що використовуються на традиційних глиняних виробах, зокрема на тарелях. Угорі розміщено напис «Опішнянська кераміка».

Дизайн розробила Аліса Іванова, а скульптурну частину виконали Анатолій та Володимир Дем’яненки.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, тираж — до 75 000 штук у сувенірній упаковці.

З 6 серпня 2025 року монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Реалізація через банки-дистриб'ютори відбуватиметься поступово після відвантаження з Банкнотно-монетного двору.