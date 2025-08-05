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5 серпня 2025, 13:05

Білий дім посилить тиск на банки, які відмовляють в послугах за політичні погляди — WSJ

Білий дім готується посилити тиск на великі американські банки через звинувачення в дискримінації консерваторів та криптовалютних компаній. Президент Дональд Трамп планує підписати указ, що загрожуватиме штрафами фінансовим установам, які відмовляють клієнтам в обслуговуванні з політичних мотивів. Про це пише The Wall Street Journal, ознайомившись із проєктом указу.

Білий дім готується посилити тиск на великі американські банки через звинувачення в дискримінації консерваторів та криптовалютних компаній.

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Що передбачає указ

Згідно з проєктом, указ доручить банківським регуляторам розслідувати, чи не порушували фінансові установи закони про рівний доступ до кредитування, антимонопольне законодавство та закони про захист прав споживачів.

У разі виявлення порушень банкам можуть загрожувати грошові штрафи, приписи або інші дисциплінарні заходи. Очікується, що указ може бути підписаний вже цього тижня.

Позиція банків та конкретні випадки

Банки, зі свого боку, заперечують дискримінацію і стверджують, що їхні рішення базуються виключно на оцінці юридичних, регуляторних та фінансових ризиків, зокрема пов'язаних із законами про боротьбу з відмиванням грошей.

У проєкті указу згадуються конкретні випадки, що викликали обурення консервативних кіл. Серед них — звинувачення на адресу Bank of America у закритті рахунків християнської організації та роль деяких банків у розслідуванні подій біля Капітолія 6 січня 2021 року.

На тлі очікування указу банки останніми місяцями намагалися діяти на випередження, зустрічаючись з генеральними прокурорами-республіканцями та оновлюючи свої внутрішні політики, щоб чітко заявити про відсутність дискримінації за політичною ознакою.

Ширший контекст дій адміністрації

Цей указ є частиною ширшої політики адміністрації Трампа. Банківські регулятори за його каденції вже заявляли, що припинять оцінювати банки за так званими «репутаційними ризиками», на які раніше посилалися фінустанови, відмовляючи в обслуговуванні певним клієнтам. Крім того, у квітні Міністерство юстиції створило спеціальну групу для розслідування звинувачень у «дебанкінгу».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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