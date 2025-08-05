Курс валют: євро та долар в банках подешевшали

У вівторок, 5 серпня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок в купівлі і 1 копійку в продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок в купівлі та у продажу. Євро не змінилося в купівлі та 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,45−41,99 грн. Євро купують за 47,95 грн, а продають за 48,60 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,50−41,60, євро — 48,20−48,45 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,69−41,72 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 48,16−48,18 грн/євро.

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