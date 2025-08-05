Понад 2000 компаній перебувають у «чорному списку» АМКУ: найбільше — у Києві та Харківській області

На сьогодні у «чорному списку» Антимонопольного комітету України перебувають 2379 юридичних осіб, за даними сервісу VKURSI. Найбільше таких компаній знаходиться в Києві, тоді як найвищі прибутки задекларували компанії з Дніпропетровської області.

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Деталі

Понад 2 тисячі підприємств не мають права брати участь у публічних закупівлях через зафіксовані раніше антиконкурентні узгоджені дії та зловживання монопольним становищем, проте згідно Постановою Кабміну № 1178 на період воєнного стану вони можуть укладати прямі контракти з бюджетними установами за переговорною процедурою.

Загальна виручка всіх 2 379 компаній у 2024 році становила 237,6 млрд грн, а прибуток досяг 12,7 млрд грн.

АМКУ виявляє порушення кількома способами.

По-перше, за скаргами від компаній-конкурентів, громадян або органів влади.

По-друге, під час власних розслідувань, якщо є підозри щодо антиконкурентних дій, наприклад, змови чи зловживання монопольним становищем.

По-третє, комітет регулярно здійснює моніторинг ринку і може виявити порушення, наприклад, через схожі цінові пропозиції або узгоджену поведінку учасників торгів.

За видами діяльності найбільше компаній, внесених до «санкційного» списку АМКУ, працюють у таких сферах:

оптова та роздрібна торгівля — 801 компанія;

будівництво — 658;

переробна промисловість — 341;

професійна, наукова та технічна діяльність — 112;

адміністративне та допоміжне обслуговування — 111;

транспорт і логістика — 54.

У Києві зареєстровано 631 компанію, внесену до «чорного списку» АМКУ — це найбільший показник серед усіх регіонів. Одразу за столицею у списку областей-лідерів за кількістю компаній, які порушили конкурентне законодавство:

Харківська — 197 компаній;

Львівська — 196;

Дніпропетровська — 190;

Одеська — 136.

Найбільші прибутки згенерували підприємства зі списку АМКУ, зареєстровані у столиці та регіонах:

Дніпропетровська область — 5 млрд грн;

Київ — 4,6 млрд грн;

Київська область — 901 млн грн;

Чернігівська область — 490 млн грн;

Полтавська область — 381 млн грн.

Попри обмеження на участь у тендерах, компанії з «чорного списку» продовжують демонструвати значні обсяги доходу.

У 2 з 10 компаній-лідерів ринку відсутній кінцевий бенефіціарний власник. Йдеться про MAN Truck and Bus в Україні, яке заснувала люксембурзька компанія «MAN Finance and Holding S.A.», адже відповідно до законодавства Австрії приватний фонд не має і не може мати акціонерів, власників, юридичних чи фізичних осіб, які можуть здійснювати значний вирішальний вплив.

ТОВ «Тієтоеврі кріейт Україна» засноване шведською компанією «Нук холдінг АБ». Кінцевого бенефіціара не вказано, оскільки акції перебувають у вільному обігу на біржах.

10 найдохідніших компаній у 2024 році, які перебувають під обмеженнями АМКУ: