Понад 2000 компаній перебувають у «чорному списку» АМКУ: найбільше — у Києві та Харківській області

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 серпня 2025, 12:37

Понад 2000 компаній перебувають у «чорному списку» АМКУ: найбільше — у Києві та Харківській області

На сьогодні у «чорному списку» Антимонопольного комітету України перебувають 2379 юридичних осіб, за даними сервісу VKURSI. Найбільше таких компаній знаходиться в Києві, тоді як найвищі прибутки задекларували компанії з Дніпропетровської області.

На сьогодні у «чорному списку» Антимонопольного комітету України перебувають 2379 юридичних осіб, за даними сервісу VKURSI.
Фото: zn.ua

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

Понад 2 тисячі підприємств не мають права брати участь у публічних закупівлях через зафіксовані раніше антиконкурентні узгоджені дії та зловживання монопольним становищем, проте згідно Постановою Кабміну № 1178 на період воєнного стану вони можуть укладати прямі контракти з бюджетними установами за переговорною процедурою.

Загальна виручка всіх 2 379 компаній у 2024 році становила 237,6 млрд грн, а прибуток досяг 12,7 млрд грн.

АМКУ виявляє порушення кількома способами.

По-перше, за скаргами від компаній-конкурентів, громадян або органів влади.

По-друге, під час власних розслідувань, якщо є підозри щодо антиконкурентних дій, наприклад, змови чи зловживання монопольним становищем.

По-третє, комітет регулярно здійснює моніторинг ринку і може виявити порушення, наприклад, через схожі цінові пропозиції або узгоджену поведінку учасників торгів.

За видами діяльності найбільше компаній, внесених до «санкційного» списку АМКУ, працюють у таких сферах:

  • оптова та роздрібна торгівля — 801 компанія;
  • будівництво — 658;
  • переробна промисловість — 341;
  • професійна, наукова та технічна діяльність — 112;
  • адміністративне та допоміжне обслуговування — 111;
  • транспорт і логістика — 54.

У Києві зареєстровано 631 компанію, внесену до «чорного списку» АМКУ — це найбільший показник серед усіх регіонів. Одразу за столицею у списку областей-лідерів за кількістю компаній, які порушили конкурентне законодавство:

  • Харківська — 197 компаній;
  • Львівська — 196;
  • Дніпропетровська — 190;
  • Одеська — 136.

Найбільші прибутки згенерували підприємства зі списку АМКУ, зареєстровані у столиці та регіонах:

  • Дніпропетровська область — 5 млрд грн;
  • Київ — 4,6 млрд грн;
  • Київська область — 901 млн грн;
  • Чернігівська область — 490 млн грн;
  • Полтавська область — 381 млн грн.

Попри обмеження на участь у тендерах, компанії з «чорного списку» продовжують демонструвати значні обсяги доходу.

У 2 з 10 компаній-лідерів ринку відсутній кінцевий бенефіціарний власник. Йдеться про MAN Truck and Bus в Україні, яке заснувала люксембурзька компанія «MAN Finance and Holding S.A.», адже відповідно до законодавства Австрії приватний фонд не має і не може мати акціонерів, власників, юридичних чи фізичних осіб, які можуть здійснювати значний вирішальний вплив.

ТОВ «Тієтоеврі кріейт Україна» засноване шведською компанією «Нук холдінг АБ». Кінцевого бенефіціара не вказано, оскільки акції перебувають у вільному обігу на біржах.

10 найдохідніших компаній у 2024 році, які перебувають під обмеженнями АМКУ:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами