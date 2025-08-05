Китайські компанії йдуть на рекорд з розміщення акцій у США, ігноруючи геополітику

Попри напружені відносини між Пекіном та Вашингтоном, кількість китайських компаній, що прагнуть вийти на фондовий ринок США, цього року може сягнути нового історичного максимуму. Цьому сприяють жорсткі правила лістингу в самому Китаї та надія на вищу оцінку бізнесу на американському ринку. Про це пише Reuters 5 серпня.

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Рекордні темпи лістингу

За даними юридичної фірми K&L Gates, у першому півріччі 2025 року на американських біржах розмістили свої акції 36 китайських компаній, що слідує за рекордним 2024 роком, коли було зафіксовано 64 таких лістинги.

Наразі, згідно з офіційними даними, ще понад 40 китайських компаній очікують на лістинг на біржі Nasdaq. Якщо всі вони встигнуть розміститися цього року, буде встановлено новий річний рекорд.

Причини та механізми

Головною причиною, що штовхає китайські компанії на Захід, є посилення правил лістингу в самому Китаї у 2023 році. Багато хто з них, особливо невеликі та середні компанії, обирають для виходу на ринок США механізм злиття зі SPAC — вже зареєстрованими на біржі компаніями, що дозволяє уникнути тривалої процедури традиційного IPO.

Ризики та позиція США

Водночас цей тренд відбувається на тлі закликів американських законодавців до посилення нагляду за китайськими компаніями та навіть їхнього делістингу з міркувань національної безпеки. У червні Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) також запропонувала підвищити вимоги до розкриття інформації для китайських компаній. Проте, як зазначають юристи, китайський бізнес робить ставку на те, що ці заклики не призведуть до повного закриття доступу до найбільшого у світі ринку капіталу.