Індійська рупія може впасти до рекордного мінімума після заяв Трампа

Індійська рупія може сьогодні опуститися нижче позначки 88 за долар США, досягнувши історичного мінімуму. Причина — нові погрози президента США Дональда Трампа про посилення тарифів на індійські товари. Про це пише Reuters.

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Попередній рекордний мінімум — 87,95 — було зафіксовано в лютому.

Погрози Трампа

Трамп укотре звинуватив Індію в купівлі та перепродажу російської нафти, погрожуючи «значно підвищити тарифи» на її товари. Міністерство закордонних справ Індії відповіло, що країна «вживе всіх необхідних заходів для захисту національних інтересів та економічної безпеки».

«Поки незрозуміло, чи є ці нападки з боку США частиною переговорної тактики, спрямованої на зміну позиції Індії щодо війни в Україні», — зазначили аналітики банку MUFG.

Нагадаємо

Минулого тижня Трамп уже ввів 25%-ві тарифи на імпорт з Індії — це більше, ніж очікувалося. Переговори щодо торговельної угоди між країнами також застопорилися.

На тлі погіршення настроїв рупія ослабла навіть попри загальне зниження курсу долара. У понеділок індійська валюта не змогла втримати внутрішньоденне зростання до позначки 87,20 і знову пішла вниз.

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