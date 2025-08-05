Нідерланди нададуть Україні пакет зброї на 500 млн євро

Нідерланди нададуть Україні пакет озброєння на суму 500 мільйонів євро , зокрема деталі та ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс, пише DW.

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«Україні зараз потрібно більше протиповітряної оборони та боєприпасів. Як перший союзник НАТО, Нідерланди поставлять пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро (включаючи деталі та ракети Patriot). Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії», — написав він у понеділок, 4 серпня.

Президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам за допомогу у посиленні протиповітряної оборони.

«Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей! Це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі. Дякую генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони. Вдячний Діку Схоофу (прем'єр Нідерландів. — Ред.) за сьогоднішнє рішення, і чекаємо з візитом в Україні», — йдеться у його дописі у соцмережах.

США і НАТО запускають новий механізм підтримки України

Як пояснив міністр оборони Денис Шмигаль, Нідерланди надали цей пакет допомоги в рамках нового механізму підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру… Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески», — розповів він.

Перелік обладнання та боєприпасів формуватиметься на основі запитів України, які підтверджені верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі. За словами Шмигаля, нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі.

Раніше Німеччина оголосила початок передачі Україні двох додаткових систем Patriot.