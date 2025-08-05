У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 54% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив 63,1%.
5 серпня 2025, 11:10
Дизель втрачає позиції, а електромобілі наступають: що купують українці
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Які авто користуються попитом
Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,1% липневих продажів нових авто, у липні 2024 р. було 37,6%.
Водночас суттєво додав і сегмент електромобілів — з 15,3% до 24,7%. Частка гібридів майже не змінилась — 21,2%. Частка дизельних авто за рік зменшилась з 25,5% до 18,7%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами:
- Бензинові авто — HYUNDAI Tucson;
- Електро — BYD Song Plus;
- Гібридні — TOYOTA RAV-4;
- Дизельні — RENAULT Duster;
- Авто з ГБО — HYUNDAI Tucson.
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Джерело: Мінфін
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