Дизель втрачає позиції, а електромобілі наступають: що купують українці

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 54% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром. Торік цей показник становив 63,1%.

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Які авто користуються попитом

Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 35,1% липневих продажів нових авто, у липні 2024 р. було 37,6%.

Водночас суттєво додав і сегмент електромобілів — з 15,3% до 24,7%. Частка гібридів майже не змінилась — 21,2%. Частка дизельних авто за рік зменшилась з 25,5% до 18,7%. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами: